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"Станут как зайчики". Арестович рассказал о следующей фазе войны с Россией

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Киев, Суббота 12 марта 2022 11:09
"Станут как зайчики". Арестович рассказал о следующей фазе войны с Россией Фото: советник главы ОП Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские военные в ближайшее время попытаются перебросить свои резервы на те направления, где у них наметился успех. В частности, район ООС, под Мариуполь, Харьковская область, а также Киевская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Будет еще одна попытка наступать, сейчас они в паузе, под Киевом практически разгромлены, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем. Они попытаются бросить резервы на те направления, на которых у них наметился успех. Это, безусловно, зона ООС, под Мариуполь, Харьковская область, может Киевская область", - заявил Арестович.

Он добавил, что резервы оккупантов полягут в течение 10 дней.

"Поскольку они бестолковы и все сделают не так, как нужно, то и эти резервы полягут, но это может занять еще 10 дней или неделю с начала, как их введут в бой. Я даю еще две или три с половиной недели их попыток из-за паузы активно наступать, после этого они станут как зайчики, потому что воевать нечем вообще", - заявил Арестович.

По словам советника главы ОП, после следующей попытки российские оккупанты могут подлинные переговоры по прекращению войны.

"И после этой попытки, она будет намного легче, чем была, тогда наступит время позиционной войны. В обороне они станут, мы будем знать, где они и добить их ракетными ударами, партизанами, ССО, силами местного населения будет гораздо лучше. Для нас выгоднее следующая фаза и тогда они пойдут на подлинные переговоры, а не бессмысленные ультиматумы", - заявил он.

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