"Стануть як зайчики". Арестович розповів про наступну фазу війни з Росією

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські військові найближчим часом спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де у них намітився успіх. Зокрема, район ООС, під Маріуполь, Харківська область, а також Київська область.

"Буде ще одна спроба наступати, зараз вони в паузі, під Києвом практично розгромлені, намагаються тикатися невеликими підрозділами, але ми їх знищуємо. Вони спробують кинути резерви на ті напрямки, на яких у них намітився успіх. Це, безумовно, зона ООС, під Маріуполь, Харківська область, може Київська область", - заявив Арестович.

Він додав, що резерви окупантів поляжуть протягом 10 днів.

"Оскільки вони безглузді і все зроблять не так, як потрібно, то і ці резерви поляжуть, але це може зайняти ще 10 днів або тиждень з початку, як їх введуть в бій. Я даю ще два або три з половиною тижні їх спроб через паузу активно наступати, після цього вони стануть як зайчики, тому що воювати нічим взагалі", - заявив Арестович.

За словами радника глави ОП, після наступної спроби російські окупанти можуть вести переговори щодо припинення війни.



"І після цієї спроби, вона буде набагато легше, ніж була, тоді настане час позиційної війни. В обороні вони стануть, ми будемо знати, де вони і добити їх ракетними ударами, партизанами, ССО, силами місцевого населення буде набагато краще. Для нас вигідніше наступна фаза і тоді вони підуть на справжні переговори, а не безглузді ультиматуми", - заявив він.