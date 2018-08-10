Станцію метро "Шулявська" закрили у зв'язку з дзвінком про мінування

Станція метро "Шулявська" закрита для пасажирів у зв'язку з анонімним дзвінком про замінування

У Києві станція метро "Шулявська" сьогодні, 10 серпня, закрита для пасажирів у зв'язку з анонімним дзвінком про замінування. Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

"Станція "Шулявська" закрита для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 липня в Києві мінували станцію метро "Лівобережна", в ході перевірки правоохоронці вибухових пристроїв не виявили. Правоохоронці затримали чоловіка, який 17 липня "мінував" станцію метро "Лівобережна".

Чоловік, який повідомив про "замінування" станції "Лівобережна" зізнався, що зробив це з хуліганських спонукань, чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Затриманим виявився чоловік 1958 року народження, зареєстрований у Львові. За даними поліції, зловмисник останнім часом жив в Києві. Крім того, повідомляється, що затриманий має судимість і теж за "мінування".

За вказаним фактом порушено справу за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.