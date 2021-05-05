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В Киеве закрыли центральную станцию метро

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 18:55
В Киеве закрыли центральную станцию метро Фото: станция "Майдан Незалежности" закрыта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве на вход и выход закрыли станцию метро "Майдан Независимости". В то же время пересадка продолжает работать.

Об этом сообщил " Киевский метрополитен".

Как рассказали в столичном метрополитене, станция была закрыта по техническим причинам.

"Станция "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход по техническим причинам. Пересадка работает. Информация о работе в обычном режиме будет размещена сразу после открытия станции", - заявили в метрополитене.

Напомним, 1 мая метро Киева возобновило полноценную работу после локдауна. Власти города отменили проезд в подземке по спецпропускам.

Сегодня на одной из станций столичного метро образовалась давка.

Добавим, в Киеве планируют продлить маршрут скоростного трамвая до "Дворца спорта".

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