В Киеве закрыли центральную станцию метро
Фото: станция "Майдан Незалежности" закрыта (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве на вход и выход закрыли станцию метро "Майдан Независимости". В то же время пересадка продолжает работать.
Об этом сообщил " Киевский метрополитен".
Как рассказали в столичном метрополитене, станция была закрыта по техническим причинам.
"Станция "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход по техническим причинам. Пересадка работает. Информация о работе в обычном режиме будет размещена сразу после открытия станции", - заявили в метрополитене.
Напомним, 1 мая метро Киева возобновило полноценную работу после локдауна. Власти города отменили проезд в подземке по спецпропускам.
Сегодня на одной из станций столичного метро образовалась давка.
Добавим, в Киеве планируют продлить маршрут скоростного трамвая до "Дворца спорта".