Станцию метро "Крещатик" снова открыли

Станцию метро Крещатик открыли после проверки анонимного сообщения о "минировании" . Станция работает в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook .

"Внимание! Станция "Крещатик" открыта на вход и выход. Метро работает в обычном режиме. Извиняемся за неудобства!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее центральный вестибюль станции "Крещатик" в Киеве был закрыт из-за анонимного сообщения о "минировании". На месте работали эксперты-взрывотехники.

Накануне, 5 мая, в Киеве на вход и выход закрыли станцию метро "Майдан Независимости". В то же время пересадка на станцию "Крещатик" продолжала работать. В метрополитене заявляли, что станцию пришлось закрыть по техническим причинам.

Как известно, в субботу, 1 мая метро Киева возобновило полноценную работу после локдауна. Столичные власти отменили проезд в подземке и других видах транспорта по специальным пропускам. А вчера на одной из станций столичного метро образовалась давка.

Добавим, в Киеве планируют продолжить маршрут скоростного трамвая. Ожидается, что трамвайные пути построят с использованием современных технологий, благодаря чему трамваи будут курсировать почти без шума и вибраций. Также устроят современное наружное освещение, новые посадочные павильоны с интерактивными информационными табло.