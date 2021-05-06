ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Станцию метро "Крещатик" снова открыли

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 18:22
Станцию метро "Крещатик" снова открыли Фото: станцию метро "Крещатик" снова открыли (kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Станцию метро Крещатик открыли после проверки анонимного сообщения о "минировании". Станция работает в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"Внимание! Станция "Крещатик" открыта на вход и выход. Метро работает в обычном режиме. Извиняемся за неудобства!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее центральный вестибюль станции "Крещатик" в Киеве был закрыт из-за анонимного сообщения о "минировании". На месте работали эксперты-взрывотехники.

Накануне, 5 мая, в Киеве на вход и выход закрыли станцию метро "Майдан Независимости". В то же время пересадка на станцию "Крещатик" продолжала работать. В метрополитене заявляли, что станцию пришлось закрыть по техническим причинам.

Как известно, в субботу, 1 мая метро Киева возобновило полноценную работу после локдауна. Столичные власти отменили проезд в подземке и других видах транспорта по специальным пропускам. А вчера на одной из станций столичного метро образовалась давка.

Добавим, в Киеве планируют продолжить маршрут скоростного трамвая. Ожидается, что трамвайные пути построят с использованием современных технологий, благодаря чему трамваи будут курсировать почти без шума и вибраций. Также устроят современное наружное освещение, новые посадочные павильоны с интерактивными информационными табло.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия метро
NEWS
COVID-сертификат будет давать "некоторые преимущества" вакцинированным украинцам, - Степанов
COVID-сертификат будет давать "некоторые преимущества" вакцинированным украинцам, - Степанов
DAILY
Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко