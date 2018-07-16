Станцію "Лівобережна" відкрили для пасажирів

На станції метро "Лівобережна" не виявили вибухівку

Станцію метро "Лівобережна" в Києві відкрили для пасажирів після перевірки повідомлення про замінування. Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Київський метрополітен" Twitter.

"Увага! Станцію "Лівобережна" перевірено і відкрито. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Фото: повідомлення КП "Київський метрополітен"

Зазначимо, це вже другий випадок "мінування" станції метро в Києві за сьогодні. Раніше станцію метро "Гідропарк" закривали після повідомлення про замінування. У зв'язку з анонімним дзвінком проводилася перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів. В результаті інформація не підтвердилася.

Також зазначимо, що відповідно до ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху карається у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.