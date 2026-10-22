Станція РЕБ і пункт управління дронами: Сили оборони уразили нові військові цілі

Україна успішно вдарила по чотирьох військових обєктах у Росії та на тимчасово окупованих територіях України протягом двох діб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зокрема, ці ураження зменшують спроможність противника атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади, зауважили у Генштабі.

Підрозділами Сил оборони України уражено 21 жовтня і у ніч проти 22 жовтня:

Раніше РБК-Україна писало, що лише за 21 жовтня Сили оборони ліквідували 2250 окупантів убитими та пораненими. Це стало абсолютним рекордом за час повномасштабної війни РФ проти України.

Крім того, Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію на Брянщині та військові склади РФ на Донеччині 18 та 19 жовтня.