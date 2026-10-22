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Станція РЕБ і пункт управління дронами: Сили оборони уразили нові військові цілі

16:42 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Станція РЕБ і пункт управління дронами: Сили оборони уразили нові військові цілі Фото: український боєць запускає ударний дрон (Getty Images)
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Україна успішно вдарила по чотирьох військових обєктах у Росії та на тимчасово окупованих територіях України протягом двох діб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Нові уражені цілі

Підрозділами Сил оборони України уражено 21 жовтня і у ніч проти 22 жовтня:

  • станцію радіоелектронної боротьби армії РФ у районі Гулевки Брянської області;
  • командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у районі Вишневого Запорізької області;
  • пункт управління БпЛА російського агресора в районі Ланкового Запорізької області;
  • склад матеріально-технічних засобів у районі Золотарівки на Луганщині.

Зокрема, ці ураження зменшують спроможність противника атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади, зауважили у Генштабі.

Раніше РБК-Україна писало, що лише за 21 жовтня Сили оборони ліквідували 2250 окупантів убитими та пораненими. Це стало абсолютним рекордом за час повномасштабної війни РФ проти України.

Крім того, Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію на Брянщині та військові склади РФ на Донеччині 18 та 19 жовтня.

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