Станция РЭБ и пункт управления дронами: Силы обороны поразили новые военные цели
Украина успешно ударила по четырем военным объектам в России и на временно оккупированных территориях Украины в течение двух суток
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Новые пораженные цели
Подразделениями Сил обороны Украины поражены 21 октября и в ночь на 22 октября:
- станцию радиоэлектронной борьбы армии РФ в районе Гулевки Брянской области;
- командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов в районе Вишневого Запорожской области;
- пункт управления БпЛА российского агрессора в районе Ланково Запорожской области;
- состав материально-технических средств в районе Золотаревки Луганской области.
В частности, эти поражения уменьшают способность противника атаковать дронами позиции сил обороны и прифронтовые громады, отметили в Генштабе.
Ранее РБК-Украина писало, что только за 21 октября Силы обороны ликвидировали 2250 оккупантов убитыми и ранеными. Это стало абсолютным рекордом во время полномасштабной войны РФ против Украины.
Кроме того, Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию на Брянщине и военные склады РФ в Донецкой области 18 и 19 октября.