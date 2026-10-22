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Станция РЭБ и пункт управления дронами: Силы обороны поразили новые военные цели

16:42 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Станция РЭБ и пункт управления дронами: Силы обороны поразили новые военные цели Фото: украинский боец ​​запускает ударный дрон (Getty Images)
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Украина успешно ударила по четырем военным объектам в России и на временно оккупированных территориях Украины в течение двух суток

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Новые пораженные цели

Подразделениями Сил обороны Украины поражены 21 октября и в ночь на 22 октября:

  • станцию радиоэлектронной борьбы армии РФ в районе Гулевки Брянской области;
  • командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов в районе Вишневого Запорожской области;
  • пункт управления БпЛА российского агрессора в районе Ланково Запорожской области;
  • состав материально-технических средств в районе Золотаревки Луганской области.

В частности, эти поражения уменьшают способность противника атаковать дронами позиции сил обороны и прифронтовые громады, отметили в Генштабе.

Ранее РБК-Украина писало, что только за 21 октября Силы обороны ликвидировали 2250 оккупантов убитыми и ранеными. Это стало абсолютным рекордом во время полномасштабной войны РФ против Украины.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию на Брянщине и военные склады РФ в Донецкой области 18 и 19 октября.

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