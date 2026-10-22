Станция РЭБ и пункт управления дронами: Силы обороны поразили новые военные цели

Украина успешно ударила по четырем военным объектам в России и на временно оккупированных территориях Украины в течение двух суток

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В частности, эти поражения уменьшают способность противника атаковать дронами позиции сил обороны и прифронтовые громады, отметили в Генштабе.

Подразделениями Сил обороны Украины поражены 21 октября и в ночь на 22 октября:

Ранее РБК-Украина писало, что только за 21 октября Силы обороны ликвидировали 2250 оккупантов убитыми и ранеными. Это стало абсолютным рекордом во время полномасштабной войны РФ против Украины.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию на Брянщине и военные склады РФ в Донецкой области 18 и 19 октября.