Станция метро "Вокзальная" в Киеве снова работает

В Киеве завершили проверку станции метро "Вокзальная" на наличие взрывчатки. Информация о минировании метро не подтвердилась.

Об этом сообщает "Киевский метрополитен".

Станция метро "Вокзальная" снова открыта на вход и выход. Метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, сегодня правоохранители получили анонимное сообщение о минировании станции метро "Вокзальная" в столице. Станцию метро проверяли на наличие опасных предметов, поэтому вход и выход были закрыты.

Отметим, что из-за случаев минирования и взрыва в Киеве было решено усилить меры безопасности в столице; местные власти просят правоохранителей более эффективно предотвращать возможные угрозы.

Кроме того, меры безопасности в Киеве после захвата заложников в Луцке усилила СБУ.

Добавим, недавно в Киеве проверяли информацию о минировании автомобиля на Оболони; автомобиль находился вблизи торгового центра "Метрополис".