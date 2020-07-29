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Станция метро "Вокзальная" в Киеве снова работает

Киев, Среда 29 июля 2020 20:28
Станция метро "Вокзальная" в Киеве снова работает
Фото: метрополитен (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Минирование станции не подтвердилось

В Киеве завершили проверку станции метро "Вокзальная" на наличие взрывчатки. Информация о минировании метро не подтвердилась.

Об этом сообщает "Киевский метрополитен".

Станция метро "Вокзальная" снова открыта на вход и выход. Метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, сегодня правоохранители получили анонимное сообщение о минировании станции метро "Вокзальная" в столице. Станцию метро проверяли на наличие опасных предметов, поэтому вход и выход были закрыты.

Отметим, что из-за случаев минирования и взрыва в Киеве было решено усилить меры безопасности в столице; местные власти просят правоохранителей более эффективно предотвращать возможные угрозы.

Кроме того, меры безопасности в Киеве после захвата заложников в Луцке усилила СБУ.

Добавим, недавно в Киеве проверяли информацию о минировании автомобиля на Оболони; автомобиль находился вблизи торгового центра "Метрополис".

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