Станція метро "Вокзальна" у Києві знову працює

Фото: метрополітен (РБК-Україна)

Мінування станції не підтвердилося

У Києві завершили перевірку станції метро "Вокзальна" на присутність вибухівки. Інформація про мінування метро не підтвердилася.

Про це повідомляє "Київський метрополітен".

Станція метро "Вокзальна" знову відкрита на вхід та вихід. Метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці отримали анонімне повідомлення про мінування станції метро "Вокзальна" у столиці. Станцію метро перевіряли на присутність небезпечних предметів, тому вхід та вихід було закрито.

Зазначимо, через випадки мінування та вибухи у Києві було вирішено посилити заходи безпеки у столиці; місцева влада просить правоохоронців більш ефективно запобігати можливим загрозам.

Крім того, заходи безпеки у Києві після захоплення заручників у Луцьку посилила СБУ.

Додамо, нещодавно у Києві перевіряли інформацію про мінування автомобіля на Оболоні; автомобіль знаходився поблизу торгового центру "Метрополіс".