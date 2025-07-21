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Станція метро "Лук'янівська" у Києві зранку не працюватиме: що відомо

Фото: станція не працюватиме на вхід та вихід для пасажирів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві в понеділок, 21 липня, закрили станцію метро "Лук'янівська". Причиною став ворожий обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"Унаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції. Пожежі на станції немає, підземні приміщення не ушкоджені", - йдеться у повідомленні.

Також там уточнили, що станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

Водночас, станція метро продовжує працювати як укриття.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 21 липня росіяни масовано атакували Київ дронами. Ближче до ранку у мережі почали ширитися кадри, на яких було видно дим всередині станції.

Згодом мер Києва Віталій Кличко поінформував, що внаслідок атаки було пошкоджено вхід на станцію.

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