Станція метро "Лук'янівська" у Києві зранку не працюватиме: що відомо

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 21 липня росіяни масовано атакували Київ дронами. Ближче до ранку у мережі почали ширитися кадри, на яких було видно дим всередині станції.

Згодом мер Києва Віталій Кличко поінформував, що внаслідок атаки було пошкоджено вхід на станцію.

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