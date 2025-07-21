Станция метро "Лукьяновская" в Киеве утром не будет работать: что известно

В Киеве в понедельник, 21 июля, закрыли станцию метро "Лукьяновская". Причиной стал вражеский обстрел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
"В результате обстрела частично повреждена наземная часть станции. Пожара на станции нет, подземные помещения не повреждены", - говорится в сообщении.
Также там уточнили, что станция временно не будет работать на вход и выход. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
В то же время, станция метро продолжает работать как укрытие.
Напомним, в ночь на 21 июля россияне массированно атаковали Киев дронами. Ближе к утру в сети начали распространяться кадры, на которых было видно дым внутри станции.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки был поврежден вход на станцию.
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