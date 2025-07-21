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Станция метро "Лукьяновская" в Киеве утром не будет работать: что известно

Фото: станция не будет работать на вход и выход для пассажиров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве в понедельник, 21 июля, закрыли станцию метро "Лукьяновская". Причиной стал вражеский обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"В результате обстрела частично повреждена наземная часть станции. Пожара на станции нет, подземные помещения не повреждены", - говорится в сообщении.

Также там уточнили, что станция временно не будет работать на вход и выход. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

В то же время, станция метро продолжает работать как укрытие.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 21 июля россияне массированно атаковали Киев дронами. Ближе к утру в сети начали распространяться кадры, на которых было видно дым внутри станции.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки был поврежден вход на станцию.

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