Станция метро "Лукьяновская" в Киеве утром не будет работать: что известно

"В результате обстрела частично повреждена наземная часть станции. Пожара на станции нет, подземные помещения не повреждены", - говорится в сообщении.

Также там уточнили, что станция временно не будет работать на вход и выход. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

В то же время, станция метро продолжает работать как укрытие.