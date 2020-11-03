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Станция метро "Крещатик" в Киеве открыта после сообщения о минировании

Автор: Роман Тверденко

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила полноценную работу. Ранее поступило сообщение о ее минировании.

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Об этом сообщает Киевская госгорадминистрация.

Отмечается, что станция проверена и взрывоопасных предметов на ней не обнаружено.

Напомним, ночью и утром 4 ноября в Киеве ожидается сильный туман. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Кроме того, вчера в Киеве на бульваре Леси Украинка мужчина угрожал взорвать ресторан. Нарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения, он был задержан.

Также сообщалось, что в Киеве в случае попадания в "красную" карантинную зону могут вновь закрыть метро. Также могут быть запрещены маршрутки из столицы.

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