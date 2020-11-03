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Станцію метро "Хрещатик" у Києві відкрито після повідомлення про мінування

Автор: Роман Тверденко

Станція метро "Хрещатик" відновила повноцінну роботу. Раніше надійшло повідомлення про її замінування.

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Про це повідомляє Київська міськадміністрація.

Наголошується, що станція перевірена і вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Нагадаємо, вночі та вранці 4 листопада у Києві очікується сильний туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, вчора в Києві на бульварі Лесі Українки чоловік погрожував підірвати ресторан. Порушником виявився уродженець Івано-Франківської області 1987 року народження, він був затриманий.

Також повідомлялося, що в Києві у разі попадання в "червону" карантинну зону можуть знову закрити метро. Також можуть бути заборонені маршрутки зі столиці.

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