Не станьте жертвою: поради, як запобігти шахрайству та ворожій дезінформації

Російські фейки

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що міністр оборони України Рустем Умєров подає у відставку. При цьому міністр Умеров обійме посаду міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Першим про ймовірну відставку Умерова повідомив один з українських журналістів. Він послався на власні неназвані джерела.

За даними Центру протидії дезінформації, інформація, поширена цим журналістом, не відповідає дійсності.

Нещодавно російська пропаганда також поширила фейкову сторінку головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, дискредитуючи його.

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