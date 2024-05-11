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Не станьте жертвою: поради, як запобігти шахрайству та ворожій дезінформації

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В епоху кібервійни фейкові новини та маніпуляції фактами стають зброєю у руках зловмисників, які прагнуть досягти своїх цілей. Щоб уберегти себе від пропаганди та шахрайства, кіберполіція закликає до критичного мислення та ретельної перевірки інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вінницької міської ради.

Кіберполіція зазначає, що саме тому фактчекінг, або перевірка фактів, стає вкрай важливим інструментом у сучасному світі.

Фактчекінг - це процес перевірки та верифікації інформації, що поширюється в ЗМІ, соціальних мережах та інших медійних джерелах. Він стає все більш важливим інструментом в сучасному світі, де фейкові новини, пропаганда та дезінформація можуть мати руйнівні наслідки.

Поліцейські рекомендують:

  • Користуватися першоджерелами під час перевірки інформації, звіряйтеся з офіційними ресурсами (https://cyberpolice.gov.ua/article/kiberpolicziya-nagaduye-otrymujte-informacziyu-z-oficzijnyx-dzherel-4110/ );

  • Не поширювати відомості, доки не впевнилися у їх достовірності;

  • Перевіряти фото та відео на автентичність. Для цього, зокрема, можна скористатись сервісом пошуку зображень Google: https://images.google.com;

  • З’ясувати, чи не внесено певний ресурс Центр протидії дезінформації чи Служба безпеки України до списку інструментів поширення ворожої дезінформації: https://cpd.gov.ua/reports/spysok-instrumentiv-poshyrennya-vorozhoyi-dezinformacziyi/;

  • Використовувати ресурс "Кібер Брама" https://stopfraud.com.ua. Ця платформа містить практичні рекомендації та інструменти для захисту від кіберзагроз, фейків і дезінформації.

Російські фейки

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що міністр оборони України Рустем Умєров подає у відставку. При цьому міністр Умеров обійме посаду міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Першим про ймовірну відставку Умерова повідомив один з українських журналістів. Він послався на власні неназвані джерела.

За даними Центру протидії дезінформації, інформація, поширена цим журналістом, не відповідає дійсності.

Нещодавно російська пропаганда також поширила фейкову сторінку головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, дискредитуючи його.

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Війна Росії проти УкраїниПропагандист