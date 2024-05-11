Не станьте жертвой: советы, как предотвратить мошенничество и враждебную дезинформацию

Российские фейки

В СМИ появилась информация о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров подает в отставку. При этом министр Умеров займет должность министра инфраструктуры Александра Кубракова. Первым о вероятной отставке Умерова сообщил один из украинских журналистов. Он сослался на собственные неназванные источники.

По данным Центра противодействия дезинформации, информация, распространенная этим журналистом, не соответствует действительности.

Недавно российская пропаганда также распространила фейковую страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, дискредитируя его.

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