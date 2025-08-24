"Станьте незалежними від Росії": Сибіга відповів Угорщині на претензії через "Дружбу"

Що передувало

Останнім часом українські дрони кілька разів атакували російський трубопровід "Дружба". Він перекачує нафту з РФ до Європи. Зокрема, в Угорщину та Словаччину. Однак після атак перекачування припинилося.

Під час прес-конференції 24 серпня президент Володимир Зеленський відповідаючи на запитання заявив, що Україна завжди підтримувала "дружбу" між країнами. Однак тепер існування нафтопроводу "Дружба", як і політична "дружба" України та Угорщини - буде пов'язане з позицією Будапешта.

Сам же глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський нібито використав День Незалежності України, щоб пригрозити Угорщині. Він також поскаржився на українські атаки, приписавши сюди "порушення суверенітету" Угорщини.

"Україна останніми днями здійснила серйозні атаки проти безпеки наших енергопостачань, але атаки проти енергетичної безпеки можна інтерпретувати як атаки проти суверенітету", - заявив Сіярто.

Що порадив Сибіга

У відповідь на заяву Сіярто Сибіга вирішив відповісти "угорським стилем".

"Не потрібно вказувати президенту України, що йому робити чи говорити, і коли. Він є президентом України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини залежить від вас самих. Диверсифікуйте джерела енергії та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи", - написав він.

На це Сіярто знову заявив, що це не війна Угорщини.

"Припиніть атакувати нашу енергетичну безпеку! Це не наша війна", - відповів він Сибізі.