Становлять загрозу. Литва анулює посвідки на проживання понад тисячі громадян РФ і Білорусі

Таке рішення ухвалили після того, як уряд Литви розіслав жителям країни анкету із запитаннями про їхнє ставлення до вторгнення Росії в Україну.

За даними Департаменту міграції Литви, у країні проживає понад 58 тисяч білоруських і понад 16 тисяч російських громадян.

Крім цього, у зв'язку з присутністю в країні найманців "Вагнера" Литва може закрити два з шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються в наметовому містечку. Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців".

20 липня стало відомо, що білоруські спецпризначенці та найманці проведуть спільні навчання.

Українські прикордонники зазначають, що поки що бойовики в Білорусі не становлять загрози для України, але не виключені провокації.

Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ і Білорусь направили в Сувальський коридор сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з'єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами і відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

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