Представляют угрозу. Литва аннулирует виды на жительство более тысячи граждан РФ и Беларуси

Такое решение было принято после того, как правительство Литвы разослало жителям страны анкету с вопросами об их отношении к вторжению России в Украину.

По данным Департамента миграции Литвы, в стране проживает более 58 тысяч белорусских и более 16 тысяч российских граждан.

Помимо этого, в связи с присутствием в стране наемников "Вагнера" Литва может закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке. Сейчас там находится более 3,5 тысячи "вагнеровцев".

20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники отмечают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

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