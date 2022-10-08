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Не представляют угрозы. Военные США подтвердили запуск ракет Северной Кореей

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Суббота 08 октября 2022 22:24
Не представляют угрозы. Военные США подтвердили запуск ракет Северной Кореей Иллюстративное фото: военные США подтвердили запуск ракет Северной Кореей (nationalinterest.org)
Автор: Иван Носальский

США знают о запуске двух баллистических ракет Северной Кореей в сторону Японского моря. Это событие не представляет угрозы для американцев или их союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.

"Мы знаем о двух запусках баллистических ракет и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для американского персонала или территории, или для наших союзников", - отметили американские военные.

При этом они подчеркнули, что запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее влияние программ КНДР по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

В командовании также отметили, что обязательства США по защите Японии и Южной Кореи остаются неизменными.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье по местному времени Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря.

Такие провокационные запуски ракет со стороны КНДР продолжаются уже последних две недели. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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