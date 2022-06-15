Становится труднее. ВСУ сдерживают россиян сразу с трех сторон в Луганской области, - ОВА

По его словам, бои продолжаются в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске.

"За последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также двух человек из Золотого...Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и разрушаются дома", - пишет Гайдай.

Так, оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшей завода "Донсода" и несколько домов поблизости. Аналогичная ситуация и в районе "Стеклозавода".

"По меньшей мере восемь домов пострадали 14 июня в этом городе. 14 домов разрушены в Горном. В Северодонецке враг в очередной раз попал по"Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные ближе к химическому гиганту. Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии через что рушатся наши дома", - объясняет Гайдай.

Он также сообщил, что есть серьезные повреждения в окрестных селах.

"То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки, - разрушены шесть домов в почечном, четыре - в Николаевке, три - в Викторовке. Авиаудары нанесены по Белой Горе, Устиновке и Метелкино", - указывает глава ОВА.

Также из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкиное, Белая Гора, Николаевка, Врубовка.

При этом российская армия имела неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3.

Напомним, по данным Генштаба, в районе Бахмута враг вел артобстрелы позиций ВСУ в районах спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинской армии жизненно необходимо держаться на Донбассе, поскольку от этого зависит, кто будет доминировать на поле боя в ближайшие недели.

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