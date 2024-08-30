"Становили загрозу": військові США знищили ракету і дрон єменських хуситів

Атаки єменських хуситів

З початком війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року, бойовики угруповання єменських хуситів за підтримки Ірану почали обстрілювати комерційні й торговельні кораблі, що прямують через Аденську затоку і Червоне море.

Військові США та низки країн ЄС розмістили війська в районі Ємену для захисту суден і підтримки стабільності в регіоні. Однак попри численні удари по об'єктах хуситів, атаки досі не припинилися.

Так, минулого тижня біля єменського портового міста Ходейда бойовики обстріляли нафтовий танкер Sounion. Виник ризик розливу нафти у відкрите море.

Раніше військові США знищили морський дрон і наземну станцію управління хуситів, що становили загрозу.

Крім того, американські військові знищили два судна єменських терористів.

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