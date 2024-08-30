"Становили загрозу": військові США знищили ракету і дрон єменських хуситів

За останню добу в районі Ємену американські військові знищили ракету і безпілотний літальний апарат хуситів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центрального Командування Збройних сил США (CENTCOM).
Військові встановили, що ці системи "становили явну і безпосередню загрозу американським і коаліційним силам, а також торговельним суднам в регіоні".
"Дії були вжиті з метою захисту свободи судноплавства і забезпечення більшої безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден", - йдеться у повідомленні.
З початком війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року, бойовики угруповання єменських хуситів за підтримки Ірану почали обстрілювати комерційні й торговельні кораблі, що прямують через Аденську затоку і Червоне море.
Військові США та низки країн ЄС розмістили війська в районі Ємену для захисту суден і підтримки стабільності в регіоні. Однак попри численні удари по об'єктах хуситів, атаки досі не припинилися.
Так, минулого тижня біля єменського портового міста Ходейда бойовики обстріляли нафтовий танкер Sounion. Виник ризик розливу нафти у відкрите море.
Раніше військові США знищили морський дрон і наземну станцію управління хуситів, що становили загрозу.
Крім того, американські військові знищили два судна єменських терористів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.