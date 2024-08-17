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"Представляли загрозу": військові США знищили морський дрон та наземну станцію хуситів

Субота 17 серпня 2024 04:39
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"Представляли загрозу": військові США знищили морський дрон та наземну станцію хуситів Ілюстративне фото: військові США ліквідували дрон та станцію хуситів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Американські війська в рамках операції із захисту судноплавства у Червоному морі та Аденській затоці від атак бойовиків, ліквідували надводний дрон та наземну станцію управління єменських хуситів. В США розцінили ці об'єкти як такі, що несуть загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

У заяві американського військового відомства у Twitter (X) зазначається, що протягом доби сили USCENTCOM успішно знищили у Червоному морі один надводний корабель (USV) хуситів, яких підтримує Іран.

"Було визначено, що цей USV представляв явну та безпосередню загрозу для сил США та коаліції, а також для торговельних суден у регіоні", - йдеться в публікації Центркому.

Також американська сторона додає, що ліквідація цілі була здійснена з метою захисту свободи судноплавства, та щоб "зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торговельних суден".

Крім того, у Центркомі поінформували про знищення добою раніше одної наземної станції управлення у районах Ємену, контрольованих бойовикам-хуситами.

Військовими США було визначено, що дана ціль, як і вищезгаданий морський дрон, також становила "явну та безпосередню загрозу" як для сил США та коаліції, так і для комерційних кораблів у цьому регіоні.

Операція США та союзників у Червоному морі через атаки хуситів на кораблі

Американська сторона досить методично ліквідовує дрони, ракети та інше озброєння єменських хуситів.

Такі дії західна коаліція (США, Британія та союзники) вживає через удари бойовиків по комерційних кораблях у Червоному морі та Аденській затоці.

Нагадаємо, з осені минулого року, зокрема після вторгнення ХАМАС до Ізраїлю та початку операції ЦАХАЛ у Секторі Газа, хусити регулярно намагаються здійснювати атаки на судна у Червоному морі.

Для протидії цим ударам по комерційних кораблях США, Британія та союзники створили морську коаліцію.

Так, раніше повідомлялося, що кілька днів тому військові США ліквідували в акваторії Червоного моря два судна єменських хуситів. Перед тим у Центркомі інформували про знищення ракет, дрона і станції управління хуситів.

Крім того, 1 серпня американська сторона заявила про знищення кількох надводних дронів хуситів у Червоному морі.

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