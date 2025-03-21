Становили загрозу: Ізраїль атакував об'єкти терористів у Секторі Газа та Лівані

В другій половині дня 20 березня Армія оборони Ізраїлю демонтувала військову інфраструктуру терористів ХАМАС у Секторі Газа та вдарила по об'єктах руху "Хезболла" на півдні Лівану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.
Зазначається, що впродовж кількох годин ізраїльські військові демонтували низку об'єктів терористичної інфраструктури під час наземних робіт у районі "Шабура" в місті Рафах на кордоні з Єгиптом.
Паралельно війська ЦАХАЛу продовжують наземні операції у північній та центральній частинах Сектора Газа. Військові повідомили, що в останні місяці терористи ХАМАС використовували один з об'єктів на півночі анклаву. Раніше він служив "турецьким" госпіталем, як командно-контрольний центр, звідки бойовики керували та здійснювали терористичні напади на ізраїльські війська та Державу Ізраїль.
"У відповідь війська ЦАХАЛу провели операцію з ліквідації терористичної інфраструктури на цьому об'єкті", - зазначили в армії Ізраїлю.
Крім того, впродовж останніх кількох годин ЦАХАЛ продовжувала знищувати терористів і терористичну інфраструктуру на всій території Сектору Газа.
Нещодавно ізраїльські військові завдали удару по військовому об'єкту з підземною терористичною інфраструктурою в районі Бекаа у Лівані, а також по військовому об'єкту з ракетними установками на півдні країни, де була виявлена діяльність "Хезболли".
У ЦАХАЛ зазначили, що продовжать діяти з метою усунення будь-якої загрози Державі Ізраїль та запобігання будь-яким спробам терористичної організації "Хезболла" відновити свої сили.
З 19 січня набула чинності угода про припинення вогню та обмін заручниками й ув'язненими між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС. Відтоді відбулися кілька раундів обміну заручниками
Ізраїль зобов'язався поетапно вивести війська з більшості районів Сектору Газа, але військові збережуть контроль за буферною зоною з метою захисту своїх кордонів.У лютому між Ізраїлем і ХАМАС почався другий раунд переговорів про перемир'я в регіоні. Однак діалог затягнувся і це призвело до поновлення активних бойових дій.
В ніч на 18 березня ізраїльтяни масштабно вдарили по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа. За останніми даними, внаслідок авіаударів, в анклаві загинули понад 200 людей, ще понад 1000 зазнали травм.
Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив, що причиною активізації стала відмова терористів далі звільняти ізраїльських заручників.
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