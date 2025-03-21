Становили загрозу: Ізраїль атакував об'єкти терористів у Секторі Газа та Лівані

Зазначається, що впродовж кількох годин ізраїльські військові демонтували низку об'єктів терористичної інфраструктури під час наземних робіт у районі "Шабура" в місті Рафах на кордоні з Єгиптом.

Паралельно війська ЦАХАЛу продовжують наземні операції у північній та центральній частинах Сектора Газа. Військові повідомили, що в останні місяці терористи ХАМАС використовували один з об'єктів на півночі анклаву. Раніше він служив "турецьким" госпіталем, як командно-контрольний центр, звідки бойовики керували та здійснювали терористичні напади на ізраїльські війська та Державу Ізраїль.

"У відповідь війська ЦАХАЛу провели операцію з ліквідації терористичної інфраструктури на цьому об'єкті", - зазначили в армії Ізраїлю.

Крім того, впродовж останніх кількох годин ЦАХАЛ продовжувала знищувати терористів і терористичну інфраструктуру на всій території Сектору Газа.

Удари по "Хезболлі"

Нещодавно ізраїльські військові завдали удару по військовому об'єкту з підземною терористичною інфраструктурою в районі Бекаа у Лівані, а також по військовому об'єкту з ракетними установками на півдні країни, де була виявлена діяльність "Хезболли".

У ЦАХАЛ зазначили, що продовжать діяти з метою усунення будь-якої загрози Державі Ізраїль та запобігання будь-яким спробам терористичної організації "Хезболла" відновити свої сили.