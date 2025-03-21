Представляли угрозу: Израиль атаковал объекты террористов в Секторе Газа и Ливане

Отмечается, что в течение нескольких часов израильские военные демонтировали ряд объектов террористической инфраструктуры во время наземных работ в районе "Шабура" в городе Рафах на границе с Египтом.

Параллельно войска ЦАХАЛа продолжают наземные операции в северной и центральной частях Сектора Газа. Военные сообщили, что в последние месяцы террористы ХАМАС использовали один из объектов на севере анклава. Ранее он служил "турецким" госпиталем, как командно-контрольный центр, откуда боевики руководили и осуществляли террористические нападения на израильские войска и Государство Израиль.

"В ответ войска ЦАХАЛа провели операцию по ликвидации террористической инфраструктуры на этом объекте", - отметили в армии Израиля.

Кроме того, в течение последних нескольких часов ЦАХАЛ продолжала уничтожать террористов и террористическую инфраструктуру на всей территории Сектора Газа.

Удары по "Хезболле"

Недавно израильские военные нанесли удар по военному объекту с подземной террористической инфраструктурой в районе Бекаа в Ливане, а также по военному объекту с ракетными установками на юге страны, где была обнаружена деятельность "Хезболлы".

В ЦАХАЛ отметили, что продолжат действовать с целью устранения любой угрозы Государству Израиль и предотвращения любых попыток террористической организации "Хезболла" восстановить свои силы.