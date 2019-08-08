В Станице Луганской завершился первый этап разминирования территории возле моста

Глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий заявил, что в Станице Луганской завершился первый этап разминирования территории вблизи разрушенного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА в Facebook.



Как сообщается, специалисты проверили на наличие взрывоопасных предметов около 44 га сельскохозяйственных земель, а также 16 га территорий, которые составляют дороги и лесополосы.

В администрации отметили, что владельцы земель в четырех населенных пунктах Луганской области получили сертификаты о разминировании. Эти документы позволяют им использовать территорию по назначению.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 31 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

Кроме того, в период с 1 по 10 августа 2019 года будет осуществляться разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец с обеих сторон.

Также в Луганской области возле моста в Станице Луганской изъяли 49 взрывоопасных предметов.