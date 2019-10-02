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У Станиці Луганській завершують будівництво обхідного мосту

Новини » Надзвичайні події    02.10.2019 - 08:44
У Станиці Луганській завершують будівництво обхідного мосту
Фото: монтажні роботи обхідного мосту (pressjfo.news)

На обхідному мосту монтують огородження та настил

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) заявила про завершення підготовчих робіт з відновлення зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, українська сторона виконала роботи з монтажу тимчасового пішохідного обхідного мосту. Наразі будівельники здійснюють монтаж огородження та настилу на обхідному мосту. Також здійснюються роботи з розчищення узбіч, підготовки до асфальтування дороги та будівництва автобусних зупинок.

У СЦКК зазначили, що обхідний міст буде працювати до завершення відновлювально-ремонтних робіт зруйнованої ділянки основного мосту в Станиці Луганській.

У Станиці Луганській завершують будівництво обхідного мосту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Станиці Луганській почали спорудження обхідного пішохідного мосту через річку Сіверський Донець. Металеві конструкції першої південної опори розпочали встановлювати 20 вересня.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона СЦКК зафіксувала невиконання незаконними збройними формуваннями Російської Федерації зобов'язань, покладених на них у рамках розведення сил у Станиці Луганській.

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