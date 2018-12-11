Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 31 тис. осіб

Вранці всі пункти пропуску відкрилися за графіком
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 10 грудня, перетнули понад 31 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що вчора спостерігалося зростання пасажиро-транспортного потоку через пункти пропуску. Всього 10 грудня КПВВ перетнули 31,5 тисячі осіб і 4,1 тисячі транспортних засобів:
Сьогодні всі пункти пропуску відкрилися по графіку і працюють у штатному режимі. Вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/50; "Мар'їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 20/15.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед КПВВ "Мар'їнка". Інцидент обійшовся без постраждалих.
Минулого тижня через провокацію бойовиків на КПВВ "Майорське" більше 40 осіб ризикували залишитися на пункті пропуску на ніч.