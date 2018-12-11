Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 31 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Вранці всі пункти пропуску відкрилися за графіком

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 10 грудня, перетнули понад 31 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора спостерігалося зростання пасажиро-транспортного потоку через пункти пропуску. Всього 10 грудня КПВВ перетнули 31,5 тисячі осіб і 4,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7145 осіб і 920 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 6465 осіб і 1140 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 5960 осіб і 1220 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3260 осіб і 780 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8635 осіб.

Сьогодні всі пункти пропуску відкрилися по графіку і працюють у штатному режимі. Вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/50; "Мар'їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 20/15.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед КПВВ "Мар'їнка". Інцидент обійшовся без постраждалих.

Минулого тижня через провокацію бойовиків на КПВВ "Майорське" більше 40 осіб ризикували залишитися на пункті пропуску на ніч.