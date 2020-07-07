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В Станице Луганской пьяный мужчина разрушил знак "Украина"

Новости » Происшествия     07.07.2020 - 00:58
В Станице Луганской пьяный мужчина разрушил знак "Украина"
Фото: разрушенный знак "Украина" в Станице Луганской (facebook.com/csomvd)

Правонарушителем оказался ранее судимый 52-летний местный житель

В Станице Луганской местный житель разрушил знак "Украина". Мужчина объяснил полицейским свои действия состоянием алкогольного опьянения.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"6 июля, в 21.00 до дежурной части Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак "Украина", расположенный у автодороги с круговым движением", - сообщила она.

Правонарушителем оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, безработный. Мужчина объяснил полицейским свои действия состоянием алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины "Хулиганство".

Ранее знак "Украина" в Станице Луганской выглядел так:

В Станице Луганской пьяный мужчина разрушил знак &quot;Украина&quot;Фото: solydarnist.org

Напомним, в Днепре 20 июня двое молодых мужчин разбили стекла во втором вагоне трамвая №15 и избили водителя.

Ранее в центре Киева на Печерске на парковке неизвестные разбили лобовые окна и измазали чем-то бурым почти десяток автомобилей, среди которых есть дорогие и элитные марки.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Станица Луганская
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