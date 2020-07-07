В Станице Луганской пьяный мужчина разрушил знак "Украина"

Правонарушителем оказался ранее судимый 52-летний местный житель
В Станице Луганской местный житель разрушил знак "Украина". Мужчина объяснил полицейским свои действия состоянием алкогольного опьянения.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
"6 июля, в 21.00 до дежурной части Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак "Украина", расположенный у автодороги с круговым движением", - сообщила она.
Правонарушителем оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, безработный. Мужчина объяснил полицейским свои действия состоянием алкогольного опьянения.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины "Хулиганство".
Ранее знак "Украина" в Станице Луганской выглядел так:
Фото: solydarnist.org
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Автор: Надежда Собенко