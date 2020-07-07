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У Станиці Луганській п'яний чоловік зруйнував знак "Україна"

Новини » Надзвичайні події     07.07.2020 - 00:58
У Станиці Луганській п'яний чоловік зруйнував знак "Україна"
Фото: зруйнований знак "Україна" у Станиці Луганській (facebook.com/csomvd)

Правопорушником виявився раніше судимий 52-річний місцевий мешканець

У Станиці Луганській місцевий мешканець зируйнував знак "Україна". Чоловік пояснив поліцейським свої дії станом алкогольного сп'яніння.

Про це в Facebook повідомила прес-секретар поліції Луганській області Тетяна Погукай.

"6 липня, о 21.00 до чергової частини Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зруйнувала знак "Україна", розташований біля автошляху з круговим рухом", - повідомила вона.

Правопорушником виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, безробітний. Чоловік пояснив поліцейським свої дії станом алкогольного сп'яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 КК України "Хуліганство".

Раніше знак "Україна" у Станиці Луганській виглядав так:

У Станиці Луганській п'яний чоловік зруйнував знак &quot;Україна&quot;Фото: solydarnist.org

Нагадаємо, в Дніпрі 20 червня двоє молодих чоловіків розбили скло в другому вагоні трамвая №15 і побили водія.

Раніше в центрі Києва на Печерську на парковці невідомі розбили лобове вікна і вимазали чимось бурим майже десяток автомобілів, серед яких є дорогі і елітні марки.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Станица Луганская
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