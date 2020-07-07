У Станиці Луганській п'яний чоловік зруйнував знак "Україна"

Правопорушником виявився раніше судимий 52-річний місцевий мешканець
У Станиці Луганській місцевий мешканець зируйнував знак "Україна". Чоловік пояснив поліцейським свої дії станом алкогольного сп'яніння.
Про це в Facebook повідомила прес-секретар поліції Луганській області Тетяна Погукай.
"6 липня, о 21.00 до чергової частини Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зруйнувала знак "Україна", розташований біля автошляху з круговим рухом", - повідомила вона.
Правопорушником виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, безробітний. Чоловік пояснив поліцейським свої дії станом алкогольного сп'яніння.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 КК України "Хуліганство".
Раніше знак "Україна" у Станиці Луганській виглядав так:
Фото: solydarnist.org
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Автор: Надія Собенко