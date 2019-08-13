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КПВВ "Станица Луганская" изменил график работы

Новости » Общество    13.08.2019 - 13:48
КПВВ "Станица Луганская" изменил график работы
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Контрольный пункт будет функционировать ежедневно до 18:00

Режим работы КПВВ "Станица-Луганская" был изменен - контрольный пункт будет функционировать ежедневно до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные украинской стороны СЦКК.

Сообщается, что продолжается разминирование местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

"В соответствии с решением командующего Объединенных сил и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения с 12 августа режим работы КПВВ "Станица Луганская" был изменен - контрольный пункт будет функционировать ежедневно до 18:00", - говорится в сообщении.

КПВВ &quot;Станица Луганская&quot; изменил график работы

Отмечается, что после 18:00 пропуск через КПВВ не будет осуществляться в связи с взрывоопасностью работ по разминированию.

Напомним, 8 августа председатель Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий заявил, что в Станице Луганской завершился первый этап разминирования территории вблизи разрушенного моста.

РБК-Украина сообщало, что 31 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

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