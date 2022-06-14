UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Станет провинцией Китая. Подоляк предсказал печальный конец для России

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украина обязательно одержит победу в войне с Россией. А Россия превратится в заброшенную провинцию Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Желая удовлетворить фантазии кучки сумасшедших старцев (а кто еще может составлять неформальное Политбюро?), Путин феерически начал эпоху упадка России, потери ею любого глобального веса (хотя нет, упитанную гопоту с ядерным оружием надо правильно квалифицировать в медицинском смысле) и отправил понтовитую страну в известную эротическую дорогу… В финале - мрачная и заброшенная провинция Китая", - говорит он.

По словам Подоляка, в тот момент, когда первый российский солдат перешел границу Украины, Россия подписала себе смертный приговор.

"Россия обязательно проигрывает, потому что ее модель нежизнеспособна. Вопрос в том, когда и какой ценой", - говорит он.

По мнению Подоляка, Украина должна всеми возможными средствами ускорить приближение конца РФ, который и так скоро придет по многим причинам (эмбарго на нефть, экономическая изоляция, полная потеря международной репутации и др.) и для этого ВСУ необходимо оружие.

"Ситуация на фронте "в моменте" тяжелая, потому что оружия у z-орды действительно накопилось очень много. Но в любом случае Россию ждет поражение в этой войне - историческая логика неумолима", - резюмировал он.

Ранее Подоляк назвал нужное Украине вооружение для завершения войны против РФ.

Также, по мнению Подоляка, победа в развязанной Россией войне может стать историческим шансом для украинской нации остановить тех, кто десятилетиями своим безумием пугал весь мир. И восстановить историческую справедливость.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине