Стане провінцією Китаю. Подоляк передрік сумний кінець для Росії

"Бажаючи задовольнити фантазії купки божевільних старців (а хто ще може складати неформальне Політбюро?), Путін феєрично розпочав епоху занепаду Росії, втрати нею будь-якої глобальної ваги (хоча ні, вгодовану гопоту з ядерною зброєю треба правильно кваліфікувати в медичному сенсі) та відправив понтовиту країну у відому еротичну путь… У фіналі - похмура й занедбана провінція Китаю", - каже він.

За словами Подоляка, тієї самої миті, коли перший російський солдат перейшов кордон України, Росія підписала собі смертний вирок.

"Росія обов'язково програє, тому що її модель нежиттєздатна. Питання в тому, коли та якою ціною", - каже він.

На думку Подоляка, Україна повинна всіма можливими засобами пришвидшити настання кінця РФ, який і так скоро прийде з багатьох причин (ембарго на нафту, економічна ізоляція, повна втрата міжнародної репутації та ін..) і для цього ЗСУ необхідна зброя.

"Ситуація на фронті "в моменті" тяжка, бо зброї в z-орди справді накопичилося дуже багато. Та в будь-якому разі Росію чекає поразка в цій війні - історична логіка невблаганна", - резюмував він.