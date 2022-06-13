Подоляк назвал нужное Украине вооружение для завершения войны против РФ
Фото: Михаил Подоляк (president gov ua)
Для завершения российского вторжения Вооруженным силам Украины необходимо несколько тысяч единиц тяжелого вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", - написал он.
В частности необходимо:
- 1000 гаубиц калибра 155 мм;
- 300 РСЗО;
- 500 танков;
- 2000 единиц бронетехники;
- 1000 дронов.
"15 июня в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения", - подчеркнул Подоляк.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил США ускорить процесс предоставления Украине артиллерии.
Кроме того, в Минобороны пояснили, почему нельзя говорить об оружии от партнеров.