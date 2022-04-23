Мы станем одним из самых крепких государств в Европе, у нас нет другого выхода, - Зеленский

В сегодняшних реалиях украинцы готовы и дальше защищать независимость нашей страны. Президент Владимир Зеленский уверен, что в будущем Украина станет одной из самых крепких в Европе.

По словам Зеленского, в будущем, благодаря мощной и опытной армии, а также гарантиям безопасности, Украине удастся стать одной из самых успешных стран на территории Европы.

"Я думаю, что все украинцы, особенно те, которые остались в государстве, большинство украинцев, они не просто готовы - у нас нет другого выбора. Мы стали таким государством. Мы уже такое государство, которое знает, что нам надо защищать наше государство. Это не значит, что мы будем воевать. Наоборот, у нас будет самая мощная и опытная армия. А что касается гарантий безопасности, я думаю, мы станем одним из самых крепких государств в Европе, потому что у нас нет другого выхода. Это реалии, с которыми мы живем", - заявил президент.