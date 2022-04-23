RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ми станемо однією з найміцніших держав у Європі, у нас немає іншого виходу, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

В сьогоднішніх реаліях українці готові й надалі захищати незалежність нашої країни. Президент Володимир Зеленський впевнений, що в майбутньому Україна стане однією з найміцніших у Європі.

Про це повідомив Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна Мілана Лєліча.

За словами Зеленського, в майбутньому, завдяки потужній та досвідченій армії, а також гарантіям безпеки, Україні вдасться стати однією з найміцніших країн на території Європи.

"Я думаю, що всі українці, особливо, ті, які лишилися в державі, більшість українців, вони не просто готові - у нас немає іншого вибору. Ми стали такою державою. Ми вже така держава, яка знає, що нам треба захищати нашу державу. Це не значить, що ми будемо воювати. Навпаки, у нас буде найпотужніша та найдосвідченіша армія. А щодо гарантій безпеки, я думаю, ми станемо однією з найміцніших держав у Європі, тому що у нас немає іншого виходу. Це реалії, з якими ми живемо", - заявив президент.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяУкраїна