Мы станем одним из самых крепких государств в Европе, у нас нет другого выхода, - Зеленский
В сегодняшних реалиях украинцы готовы и дальше защищать независимость нашей страны. Президент Владимир Зеленский уверен, что в будущем Украина станет одной из самых крепких в Европе.
Об этом сообщил Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина Милана Лелича.
По словам Зеленского, в будущем, благодаря мощной и опытной армии, а также гарантиям безопасности, Украине удастся стать одной из самых успешных стран на территории Европы.
"Я думаю, что все украинцы, особенно те, которые остались в государстве, большинство украинцев, они не просто готовы - у нас нет другого выбора. Мы стали таким государством. Мы уже такое государство, которое знает, что нам надо защищать наше государство. Это не значит, что мы будем воевать. Наоборот, у нас будет самая мощная и опытная армия. А что касается гарантий безопасности, я думаю, мы станем одним из самых крепких государств в Европе, потому что у нас нет другого выхода. Это реалии, с которыми мы живем", - заявил президент.
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