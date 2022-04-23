Ми станемо однією з найміцніших держав у Європі, у нас немає іншого виходу, - Зеленський
В сьогоднішніх реаліях українці готові й надалі захищати незалежність нашої країни. Президент Володимир Зеленський впевнений, що в майбутньому Україна стане однією з найміцніших у Європі.
Про це повідомив Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна Мілана Лєліча.
За словами Зеленського, в майбутньому, завдяки потужній та досвідченій армії, а також гарантіям безпеки, Україні вдасться стати однією з найміцніших країн на території Європи.
"Я думаю, що всі українці, особливо, ті, які лишилися в державі, більшість українців, вони не просто готові - у нас немає іншого вибору. Ми стали такою державою. Ми вже така держава, яка знає, що нам треба захищати нашу державу. Це не значить, що ми будемо воювати. Навпаки, у нас буде найпотужніша та найдосвідченіша армія. А щодо гарантій безпеки, я думаю, ми станемо однією з найміцніших держав у Європі, тому що у нас немає іншого виходу. Це реалії, з якими ми живемо", - заявив президент.
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