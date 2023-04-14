Стане уроком для диктатур. Подоляк нагадав про важливий елемент в завершені війни

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Спеціальний трибунал є важливим елементом належного завершення війни. Росіяни скоїли понад 77 000 воєнних злочинів в Україні - вбивства, тортури, зґвалтування, депортації, мародерство тощо. Цей процес має стати прецедентом і уроком для будь-якої диктатури у світі", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк закликав припинити моделювати негативні сценарії розвитку війни та зосередитись на потребах наших воїнів.

Також радник голови Офісу президента відреагував на "патову" ситуацію на фронті, як один з можливих сценаріїв війни й розповів для кого це насправді вигідно.

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