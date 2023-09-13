Стане переломом у війні. Експерт розповів, коли буде виконане завдання контрнаступу

Завдання, поставлене українським військовим у ході контрнаступу, можна вважати виконаним, коли бійці встановлять контроль над залізницею на окупованих територіях.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "ЗСУ досягають успіхів. Чи далеко Україні до переломного моменту на фронті".

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що українським військовим не обов'язково проривати російські лінії оборони у кількох місцях. За його словами, достатньо зробити це в одному місці, але так, щоб звідти можна було рухатися ворожими тилами.

До того ж, прорив ліній не є основним завданням.

"Російські лінії оборони побудовані паралельно залізниці Волноваха - Токмак - Джанкой. Це єдина залізниця, через яку вони можуть перекидати велику кількість вантажів. Росіяни не обороняють населені пункти, а захищають залізничні колії. Тому що без них обвалиться вся логістика південного угруповання", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Гетьман зазначив, що на двох напрямках до Волновахи та Токмака, що у Запорізькій області, залишається пройти 20 км. Водночас вихід на залізницю може означати виконання цілей літньо-осінньої кампанії певною мірою.

"Коли ми заберемо залізницю, за великим рахунком, можна сказати, що завдання нашого контрнаступу буде виконано. Моя суб'єктивна точка зору, це стане навіть переломом у війні. Особливо в комплексі зі знищенням Кримського мосту, який, я впевнений, буде знищено. У такому разі росіянам на півострові вистачить боєприпасів на 2-3 місяці, після чого їм не буде чим воювати", - сказав експерт.

"Бавовна" на залізниці

Зазначимо, що на окупованих територіях часто трапляються вибухи чи інші інциденти на залізницях. Вони йдуть на користь українським військам, адже порушують логістику окупантів.

Так, нещодавно в Донецьку повідомляли про "прильоти" в районі залізничного вокзалу.

Залізничні колії також регулярно підривають у Криму.

Такі "ексцеси" трапляються і в інших тимчасово окупованих областях України.

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