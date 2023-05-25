Стане в нагоді кожному. Як заощадити на проїзді у транспорті

Так, ПриватБанк запровадив програму підтримки українців, що користуються громадським транспортом та оплачують квитки онлайн через додаток "Приват24". Програма стартувала 24 квітня у всіх містах України, де працює система безготівкової оплати проїзду у міському транспорті через QR-код.

Повідомляється, що для того, аби отримати половину вартості проїзду кешбеком, треба до 24 липня зареєструватися в програмі на сайті банку та оплачувати проїзд через QR-код та "Приват24" з картки "Універсальна". Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 гривень на одну людину на місяць.

Як оплачувати проїзд, щоб отримати кешбек

Для того, що оплатити проїзд по QR-коду, слід відкрити додаток "Приват24", відсканувати код, розміщений на наліпках у транспорті, та провести оплату. Після цього слід натиснути кнопку "закомпостувати".

Банківської комісії за послугу немає - пасажир оплачує лише вартість квитка.

Квиток збуде зберігатися у мобільному додатку "Приват24".

Ціни на проїзд у громадському транспорті

Вчора директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив про необхідність підвищувати тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва. За його словами, місто не може розвивати послуги з перевезень через збитковість комунальних підприємств-перевізників.

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни у Києві скасували плату за проїзд у наземному комунальному транспорті та метро, але у травні 2022 року повернули. Ціна лишилася на рівні 8 гривень за поїздку.

РБК-Україна також повідомляло, що у Києві змінили роботу транспорту під час повітряних тривог. Тепер пасажирів мають довезти до найближчого укриття, але сплачувати за проїзд вдруге не потрібно.

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