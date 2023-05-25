Пригодится каждому. Как сэкономить на проезде в транспорте

Так, ПриватБанк ввел программу поддержки украинцев, которые пользуются общественным транспортом и оплачивают билеты через приложение "Приват24". Программа стартовала 24 апреля во всех городах Украины, где работает система безналичной оплаты проезда в городском транспорте через QR-код.

Сообщается, что для того, чтобы получить половину стоимости проезда кэшбеком, нужно до 24 июля зарегистрироваться в программе на сайте банка и оплачивать проезд через QR-код и "Приват24" с карты "Универсальная". Максимальная сумма возмещения составляет не более 250 гривен на одного человека в месяц.

Как оплачивать проезд, чтобы получить кэшбек

Для того, чтобы оплатить проезд по QR-коду, следует открыть приложение "Приват24", отсканировать код, размещенный на наклейках в транспорте, и произвести оплату. После этого следует нажать кнопку "закомпостировать".

Банковской комиссии за услугу нет - пассажир оплачивает только стоимость билета.

Билет будет храниться в мобильном приложении "Приват24".

Цены на проезд в общественном транспорте

Вчера директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил о необходимости повышать тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. По его словам, город не может развивать услуги по перевозкам из-за убыточности коммунальных предприятий-перевозчиков.

Отметим, что в начале полномасштабной войны в Киеве отменили плату за проезд в наземном коммунальном транспорте и метро, но в мае 2022 года вернули. Цена осталась на уровне 8 гривен за поездку.

РБК-Украина также сообщало, что в Киеве сменили работу транспорта во время воздушных тревог. Теперь пассажиров должны довезти до ближайшего укрытия, но платить за проезд во второй раз не нужно.

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