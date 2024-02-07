Стандарти НАТО у медицині ЗСУ: у Міноборони пояснили ключові зміни з прийняттям закону

"Цей законопроєкт є важливим кроком на шляху до забезпечення високого рівня медичної допомоги для українських військовослужбовців, адаптованого до найкращих міжнародних практик. Він не лише покращить якість домедичної та догоспітальної допомоги, але й забезпечить більш ефективне використання ресурсів, оптимізацію лікувальних процесів та, що найважливіше, збереження життів українських захисників", - зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Документ, зокрема, дозволить Міноборони повноваження формувати стандарти домедичної та догоспітальної допомоги, виходячи з вимог НАТО.

Міністерство охорони здоров'я натомість зможе зосередитися на розробці протоколів та стандартів для госпітального етапу лікування.

"Це дуже важливий крок уперед у зміцненні обороноздатності України та її стратегічному курсі на євроатлантичну інтеграцію", - додала Калмикова.