Стандарты НАТО в медицине ВСУ: в Минобороны объяснили ключевые изменения с принятием закона

"Этот законопроект является важным шагом на пути к обеспечению высокого уровня медицинской помощи для украинских военнослужащих, адаптированного к лучшим международным практикам. Он не только улучшит качество домедицинской и догоспитальной помощи, но и обеспечит более эффективное использование ресурсов, оптимизацию лечебных процессов и, что самое важное, сохранение жизней украинских защитников", - отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Документ, в частности, позволит Минобороны полномочия формировать стандарты домедицинской и догоспитальной помощи исходя из требований НАТО.

Министерство здравоохранения сможет сосредоточиться на разработке протоколов и стандартов для госпитального этапа лечения.

"Это очень важный шаг вперед по укреплению обороноспособности Украины и ее стратегическому курсу на евроатлантическую интеграцию", - добавила Калмыкова.