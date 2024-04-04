Стандарти НАТО: які критерії для нових членів і чи відповідає їм Україна
Україна на шляху до максимального наближення згідно стандартів НАТО. Наразі наша держава знаходиться у відносно кращому політичному стані, ніж деякі країни-члени, яких вже прийняли в Альянс.
Про це розповів голова постійної української делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в матеріалі РБК-Україна "Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі".
Так, на сайті Держдепу США зазначені правила, за якими нові члени мають відповідати вказаним мінімальним критеріям, а саме:
- мають підтримувати демократію, включаючи терпимість до різноманіття;
- мають розвивати ринкову економіку;
- збройні сили мають перебувати під цивільним контролем;
- мають бути добрими сусідами та поважати суверенітет інших країн;
- мають працювати над сумісністю з силами НАТО.
Коментуючи питання, чи відповідає критеріям наша держава, Єгор Чернєв зазначив, що Україна на шляху до максимального наближення до цих стандартів.
Водночас він зауважив, що у будь-якому разі все спирається на політичне рішення членів Альянсу.
За словами Чернєва, деякі з них були прийняті у гіршому політичному та економічному стані, ніж Україна зараз. І вже після вступу їх підтягували до внутрішніх стандартів.
"Нам точно є куди вдосконалюватися, але це точно не має бути причиною затягування рішень щодо членства в НАТО. Поки що серед країн-учасниць консенсусу немає", - розповів він.
Варто зауважити, що критерії є важливими, але не визначальним фактором. Діючі члени зважують, чи посилиться блок після приєднання нового учасника, і лише потім дають запрошення, яке вимагає одноголосного схвалення.
Шлях України до НАТО
30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.
В кінці листопада 2023 року Київ отримав від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.
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