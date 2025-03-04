У Ватикані зробили заяву про стан здоров’я Папи Римського: що відомо

Пресс-служба повідомила, що у Папи Римського сьогодні не було епізодів дихальної недостатності або бронхоспазму. Його стан здоров’я стабільний, прогноз залишається стриманий.

Сьогодні вранці його перевелики на високопоточну кисневу терапію та він пройшов респіраторну фізіотерапію. Ввечері, як і планувалося, відновлять неінвазивну штучну вентиляцію легенів.

Там додали, що клінічна картина Папи є стабільною щодо серця, нирок і показників крові. Загальна ситуація залишається складною.

"Протягом дня він чергував молитву і відпочинок і сьогодні вранці прийняв Євхаристію", - повідомила пресс-служба.