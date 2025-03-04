В Ватикане сделали заявление о состоянии здоровья Папы Римского: что известно

Пресс-служба сообщила, что у Папы Римского сегодня не было эпизодов дыхательной недостаточности или бронхоспазма. Его состояние здоровья стабильное, прогноз остается сдержанным.

Сегодня утром его перевели на высокопоточную кислородную терапию и он прошел респираторную физиотерапию. Вечером, как и планировалось, восстановят неинвазивную искусственную вентиляцию легких.

Там добавили, что клиническая картина Папы стабильна в отношении сердца, почек и показателей крови. Общая ситуация остается сложной.

"В течение дня он чередовал молитву и отдых и сегодня утром принял Евхаристию", - сообщила пресс-служба.