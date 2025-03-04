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В Ватикане сделали заявление о состоянии здоровья Папы Римского: что известно

Фото: состояние здоровья Папы Римского остается стабильным (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Состояние Папы Римского Франциска 4 марта остается стабильным. У него не было эпизодов дыхательной недостаточности или бронхоспазма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Пресс-служба сообщила, что у Папы Римского сегодня не было эпизодов дыхательной недостаточности или бронхоспазма. Его состояние здоровья стабильное, прогноз остается сдержанным.

Сегодня утром его перевели на высокопоточную кислородную терапию и он прошел респираторную физиотерапию. Вечером, как и планировалось, восстановят неинвазивную искусственную вентиляцию легких.

Там добавили, что клиническая картина Папы стабильна в отношении сердца, почек и показателей крови. Общая ситуация остается сложной.

"В течение дня он чередовал молитву и отдых и сегодня утром принял Евхаристию", - сообщила пресс-служба.

Что известно о состоянии Папы Римского

Напомним, что 9 февраля Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это тем, что у него появились проблемы с дыханием на фоне приступа бронхита. Позже его госпитализировали.

Затем выяснилось, что у Папы Римского двусторонняя пневмония. Компьютерная томография грудной клетки выявила сложную ситуацию, которая требует дальнейшей фармакологической терапии.

1 марта его перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние дыхательной системы Папы Франциска "ухудшилось после изолированного бронхоспазма".

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