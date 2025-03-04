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У Ватикані зробили заяву про стан здоров’я Папи Римського: що відомо

Ватикан, Вівторок 04 березня 2025 22:34
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У Ватикані зробили заяву про стан здоров’я Папи Римського: що відомо Фото: стан здоров’я Папи Римського залишається стабільним (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Стан Папи Римського Франциска 4 березня залишається стабільним. У нього не було епізодів дихальної недостатності або бронхоспазму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Пресс-служба повідомила, що у Папи Римського сьогодні не було епізодів дихальної недостатності або бронхоспазму. Його стан здоров’я стабільний, прогноз залишається стриманий.

Сьогодні вранці його перевелики на високопоточну кисневу терапію та він пройшов респіраторну фізіотерапію. Ввечері, як і планувалося, відновлять неінвазивну штучну вентиляцію легенів.

Там додали, що клінічна картина Папи є стабільною щодо серця, нирок і показників крові. Загальна ситуація залишається складною.

"Протягом дня він чергував молитву і відпочинок і сьогодні вранці прийняв Євхаристію", - повідомила пресс-служба.

Що відомо про стан Папи Римського

Нагадаємо, що 9 лютого Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це тим, що у нього з'явились проблеми з диханням на фоні нападу бронхіту. Пізніше його госпіталізували.

Потім з'ясувалось, що у Папи Римського двостороння пневмонія. Комп'ютерна томографія грудної клітини виявила складну ситуацію, яка потребує подальшої фармакологічної терапії.

1 березня його перевели на штучну вентиляцію легенів. Стан дихальної системи Папи Франциска "погіршився після ізольованого бронхоспазму".

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Ватикан Папа римський
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