В Ватикане сделали заявление о состоянии здоровья Папы Римского: что известно
Состояние Папы Римского Франциска 4 марта остается стабильным. У него не было эпизодов дыхательной недостаточности или бронхоспазма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
Пресс-служба сообщила, что у Папы Римского сегодня не было эпизодов дыхательной недостаточности или бронхоспазма. Его состояние здоровья стабильное, прогноз остается сдержанным.
Сегодня утром его перевели на высокопоточную кислородную терапию и он прошел респираторную физиотерапию. Вечером, как и планировалось, восстановят неинвазивную искусственную вентиляцию легких.
Там добавили, что клиническая картина Папы стабильна в отношении сердца, почек и показателей крови. Общая ситуация остается сложной.
"В течение дня он чередовал молитву и отдых и сегодня утром принял Евхаристию", - сообщила пресс-служба.
Что известно о состоянии Папы Римского
Напомним, что 9 февраля Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это тем, что у него появились проблемы с дыханием на фоне приступа бронхита. Позже его госпитализировали.
Затем выяснилось, что у Папы Римского двусторонняя пневмония. Компьютерная томография грудной клетки выявила сложную ситуацию, которая требует дальнейшей фармакологической терапии.
1 марта его перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние дыхательной системы Папы Франциска "ухудшилось после изолированного бронхоспазма".